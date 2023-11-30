Ведущий Би-би-си пожаловался на большое количество «белых» коллег

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Ведущий Би-би-си Нихаль Артаниэк обвинил телерадиовещательную корпорацию в недостаточном расовом разнообразии среди своих сотрудников. Об этом сообщает Telegraph.
Напомним, не так давно британская телерадиокорпорация Би-би-си была участником нескольких скандалов. В одном из них журналисты обвини организацию в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта.
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