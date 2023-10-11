Ведущий руководитель Росказначейства отдал мошенникам 15 млн рублей

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Мошенники обманули ведущего руководителя Росказначейства Алибека Басиева и его жену почти на 15 миллионов рублей. В схеме обмана было задействовано сообщение с аккаунта якобы главы Федерального казначейства России Романа Артюхина.
Преступники использовали наработку, которая часто срабатывает в последнее время. Басиеву поступило сообщение в Телеграм якобы от его непосредственного начальника Романа Артюхина. Руководитель предупредил, что в ближайшее время с Алибеком свяжется «куратор из министерства финансов». По телефону куратор уверял, что в Минфине засели жулики, поэтому надо внимательно следить за своим кошельком.
Затем Басиеву позвонил уже якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на него оформлен кредит, поэтому необходимо срочно спасать ситуацию. Дальше финансист с рвением, достойным лучшего применения, принялся переводить мошенникам средства своих накоплений. По их наущению он также взял кредит и заложил автомобиль. В некоторых банках Басиева пытались остановить, но он был непреклонен.
Когда счета Алибека опустели, аферисты принялись за его жену. Она поняла, что дело нечисто, только после третьего взятого кредита. Подсчитав убытки, супруги выяснили, что лишились почти 15 миллионов рублей. Написано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Но вряд ли кому-то от этого легче.
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Затем Басиеву позвонил уже якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на него оформлен кредит, поэтому необходимо срочно спасать ситуацию. Дальше финансист с рвением, достойным лучшего применения, принялся переводить мошенникам средства своих накоплений. По их наущению он также взял кредит и заложил автомобиль. В некоторых банках Басиева пытались остановить, но он был непреклонен.
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Александр Бойцов