Великобритания назначила дипломата Найджела Кейси новым послом в России

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Найджел Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Об этом сообщают на сайте правительства.
Сообщается, что Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. С начале 2000-х годов он служил первым секретарем посольства Великобритании в Москве.
Напомним, Дебора Броннерт представляла Великобританию в России с начала 2020 года.
Ранее Россия эвакуировала из Судана часть своих дипломатов и других россиян, потребовавших помощи. В Судане наблюдается нестабильная военная обстановка. Из-за постоянных столкновений, из города Порт-Судан были вывезены дипломаты ранее переведённого из Хартума российского посольства. Также с просьбой об эвакуации выступили граждане России, находящиеся в стране и желающие вернуться на Родину.
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Напомним, Дебора Броннерт представляла Великобританию в России с начала 2020 года.
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Екатерина Коршунова