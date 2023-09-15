Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией

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«Группа «Вагнер» была сегодня (15 сентября) признана террористической организацией», - прокомментировали ситуацию представители британского ведомства.
Теперь в Великобритании членство в группе «Вагнер» или ее поддержка будут считаться уголовным преступлением.
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