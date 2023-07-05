Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц

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Журналист Алексей Венедиктов* сообщил, что журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были накануне избиты в Чечне, находятся в Боткинской больнице.
Накануне сообщалось, что несколько неустановленных лиц напали на журналистку Милашину и адвоката Немова, когда они следовали из аэропорта Чечни в суд, для участия в процессе оглашения приговора супруге бывшего судьи Верховного суда. Нападавшие избили женщину и ударили ножом правозащитника.
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*признан в России иноагентом
Анастасия Крестьянова