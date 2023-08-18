Венгрия и Россия подписали документы о создании АЭС «Пакш»

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В 2014 г. Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 миллиарда евро на возведение АЭС. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш». А в мае 2023 г. уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.
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