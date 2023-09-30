Вера, Надежда, Любовь: народные приметы, что можно и нельзя делать 30 сентября

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В этот день верующие христиане отмечают праздник, посвященный святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях праздника, трагической истории его возникновения и обычаях.
Вера, Надежда, Любовь 2023: когда праздник
По православному календарю этот праздник отмечается ежегодно 30 сентября. В этот день принято поздравлять женщин, чьи имена: Вера, Надежда, Любовь и София. В народе торжество окрестили «Бабьими именинами» или «Вселенскими именинами», так как его одновременно отмечают носительницы сразу четырех имен.
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Вера, Надежда, Любовь 2023: история
История возникновения праздника трагична. Согласно церковному преданию, святая София и три ее дочери жили в Италии во II веке. В те времена христианство подвергалось гонениям и людей, его исповедующих подвергали пыткам или казнили. Несмотря на жестокое отношение к христианам, София заявила, что не намерена отказаться от религии и продолжала воспитывать любовь к Богу у своих дочерей: Веры, Надежды и Любови.
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Вскоре об этом прознал император Адриан. Он распорядился привести ему семью и беседовал с каждой из девушек отдельно, убеждая их отказаться от христианства. Император разгневался и приказал пытать сестер, заставляя их мать Софию наблюдать над зверствами. София не предала веру и продолжала настаивать на своем, несмотря на страдания. Когда детей обезглавили, София сама предала душу Богу над их телами.
Вера, Надежда, Любовь: обычаи и традиции
В этот день было принято проводить различные ритуалы. Считалось, если окунуть постельное белье в родниковой воде, а затем высушить его на солнце, то в доме не будет скандалов и ссор. Хорошей приметой в этот день станет печаль. Если женщина поплачет, то избавит дом от зла и не увидит горьких слов весь будущий год. Также 30 сентября можно было предсказать погоду. Если начинался ливень, зиму стоило ждать затяжную и холодную.
Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать
Плохой приметой в этот день считается любой женский труд. Женщинам стоит провести день в кругу семьи и не заниматься домашней работой. Согласно поверьям, в этот день у женщин все валится из рук. Если заняться рукоделием или выпечкой, можно поранить руки. Полученные в праздник раны не заживают 40 дней, гласят предания.
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Анастасия Крестьянова