Верховный суд признал гибель от паленого алкоголя страховым случаем

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Оренбуржец участвовал в программе страхования, в соответствии с которой страховая компания обязалась погасить остаток долга по ипотеке при несчастном случае. В итоге компания отказалась платить. При этом суды трёх инстанций оказались на стороне страховой фирмы, указав на «добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ».
Дело отправили на пересмотр.
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