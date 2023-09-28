Верховный суд признал гибель от паленого алкоголя страховым случаем

День матери 2023 в России день матери в мире 2023

День матери: история и традиции праздника

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Что подарить на День матери?

В 2023 году день матери приходится на 26 ноября. Во многих странах мира этот праздник отмечают весной. В Канаде, США и Японии матерей поздравляют во второе воскресенье мая, во Франции и Швеции в последнее воскресенье месяца. Праздник всегда отмечается в выходной день, как в России, так и других странах мира.Многие древние народы особенно чтили матерей, а для некоторых образ матери стал культом. Древние греки и римляне поклонялись богине-матери Рее. Позже мифическое значение женщине, родившей детей, придавалось в индийской и египетской культуре. Первый праздник, посвященный матерям, учредили в Великобритании в XVI веке и назывался он Материнское воскресенье. Отмечалось торжество в четвертое воскресенье Великого поста. В этот день зажиточные семьи отпускали прислуг, чтобы они могли отправится домой и поздравить матерей.В России попыток учредить праздник День матери было несколько. Впервые с такой инициативной выступили в 1915 году, однако дата не вошла в календарь торжеств. Вторая попытка была осуществлена в 1988 году. С предложением установить этот день праздничным, выступила учительница одной из школ Эльмира Гусейнова. Она подготовила с учениками концерт, на котором дети исполняли тематические песни, читали стихи, посвященные матерям, ставили театральные сценки. Про классный час написали в газетах, и провести аналогичные торжества решили и в других школах. Вскоре к социальной значимости материнства было привлечено внимание общественности и в этом же году День Матери был учрежден в России.Отмечать праздник следует в кругу семьи, рядом с матерями, бабушками. Этот праздник не обходят вниманием в школах и детских садах. Перед торжеством проходят занятия, где ученики изготавливают поделки для своих матерей, готовят рисунки, учат стихи. В День матери часто проводят концерты, выставки и семейные соревнования.Символом праздника принято считать незабудку. Этот цветок олицетворяет любовь, верность, доброту. Однако в ноябре незабудки не цветут, но символ праздника можно нанести в виде узора на памятный подарок, им можно украсить торт, изобразить на рисунке или вышить.Особенно ценным для матерей считаются подарки, выполненные руками детей. В этот день следует поблагодарить матерей за подаренную жизнь и поздравить их самыми теплыми и искренними словами. В качестве подарка можно преподнести букеты, пирожные, подарочные сертификаты, средства ухода, косметику, билеты в театр или кино и т.д.

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