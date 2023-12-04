Верховный суд разрешил конфисковывать авто у супругов в случае нарушения ПДД

Магнитосфера Земли только начала приходить в норму после минувших магнитных бурь, как вдруг гигантская корональная дыра на Солнце атаковала оболочку планеты. Что означает космическое явление, приведут ли дыры на Солнце к ухудшению самочувствия, и что делать метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».