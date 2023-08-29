Верховный суд разрешил увольнять выпивающих на работе сотрудников

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В определении судебной коллегии по гражданским делам говорится, что Верховный суд России разрешил без медосвидетельствования увольнять сотрудника, который появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с определением коллегии, факт нахождения в состоянии опьянения, работодатель вправе подтверждать не только результатами освидетельствования сотрудника. Работодатель может предъявлять суду иные доказательству по делу, говорится в документе.
Кроме того, Верховный суд напомнил, что работник не должен появляться в состоянии опьянения на своем рабочем месте. Также, сотруднику нельзя находится на территории организации или объекта, где ему поручено выполнять какую-либо трудовую деятельность.
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Кроме того, Верховный суд напомнил, что работник не должен появляться в состоянии опьянения на своем рабочем месте. Также, сотруднику нельзя находится на территории организации или объекта, где ему поручено выполнять какую-либо трудовую деятельность.
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Анастасия Крестьянова