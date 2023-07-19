Верховный Суд поддержал россиянина, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальной цены

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Мужчина обратился в суд и потребовал предоставит купленные вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителя. Три инстанции встали на сторону торговой организации, однако Верховный суд отменил их решения, пояснив, что продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, зафиксированную в момент оформления заказа. Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции — Дзержинский районный суд Волгограда.
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