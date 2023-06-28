Верховный суд России может признать отмыванием средств конвертацию криптовалюты в рубли

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Верховный суд России может признать, что перевод криптовалюты в рубли, будет считаться отмыванием денег
Согласно определению Верховного суда РФ, перевод криптовалюты в рубли может быть квалифицирован как мошенничество. Об этом пишет агентство ТАСС, со ссылкой на документ суда.
Сообщается, что судебным прецендентом по данному вопросу стало дело наркоторговца. Житель Рязани занимался производством наркотического вещества, деньги за сбыт которого, он получал в биткоинах. В ходе рассмотрения дела, суд признал, что финансовые операции проводились с целью маскировки источника. В связи с этим, дело возвращено на дополнительное рассмотрение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что московский суд изъял у экс-следователя СК более тысячи биткоинов, которые он получил в качестве взятки.
Сообщается, что судебным прецендентом по данному вопросу стало дело наркоторговца. Житель Рязани занимался производством наркотического вещества, деньги за сбыт которого, он получал в биткоинах. В ходе рассмотрения дела, суд признал, что финансовые операции проводились с целью маскировки источника. В связи с этим, дело возвращено на дополнительное рассмотрение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что московский суд изъял у экс-следователя СК более тысячи биткоинов, которые он получил в качестве взятки.
Анастасия Крестьянова