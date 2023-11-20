Вернувшиеся с СВО «вагнеровцы» занялись патриотическим воспитанием детей в Новосибирске

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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», вернувшиеся из зоны спецоперации, создали на собственные деньги НКО «Патриотическое единство» для патриотического воспитания школьников и оказания помощи боевым товарищам в дальнейшей жизни.
Бывший боец ЧВК «Вагнер» Евгений Петров, в ноябре 2022 года отправился на спецоперацию из мест лишения свободы, где отбывал срок за разбой. В феврале он получил ранение, после чего прошел лечение и реабилитацию. Сейчас он ходит с помощью костылей и обучает детей в военно-патриотическом клубе «Искра».
Он также рассказал, что спецоперация сильно изменила его мировоззрение и он по зову сердца пошел передавать свой опыт школьникам.
Далее Петров планирует поступить в РАНХиГС, продолжать обучение детей и оказывать помощь бывшим сослуживцам.
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«Молодежь должна понимать, что творится в нашем мире, и не за компьютером сидеть, а заниматься патриотическим движением, как это делали наши отцы, матери в 80-е и 90-е годы при СССР», - передает НГС слова Петрова.
Далее Петров планирует поступить в РАНХиГС, продолжать обучение детей и оказывать помощь бывшим сослуживцам.
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Элина Позднякова