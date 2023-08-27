Вертолет МЧС России доставил помощь в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка

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Вертолет Ми-8 МЧС России доставил около двух тонн продуктов питания, воды и медикаментов в отрезанные населенные пункты Щербаковка и Михайловка Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Приморскому краю выделяется гуманитарная помощь для пострадавших граждан, направляются технические средства для устранения последствий паводка. По словам Олега Кожемяко, введение режима ЧС федерального значения позволит более оперативно получать помощь из центра.
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