Весь персонал для будущего МЦД-4 подготовлен и готов к работе

После теории будущие машинисты и их помощники выезжали в депо для практики на действующих современных электропоездах ЦППК. Большое внимание уделялось занятиям по выходу из аварийных и нестандартных ситуаций.
«Все сотрудники будущего диаметра обучены в полном соответствии с актуальными требованиями к качеству обслуживания пассажиров. Большое внимание при подготовке уделялось выходу из нестандартных ситуаций, в том числе — при эксплуатации составов. Повышение уровня сервиса в наших поездах и на станциях всегда было ключевым приоритетом Компании, и мы значительно усилили работу в этом направлении в рамках подготовки к запуску третьего и четвертого диаметров», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.Читайте также:
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