Вещь принцессы Дианы продадут за миллионы рублей

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Красный свитер принцессы Дианы выставят на торги на аукционе Sotheby''''s за миллионы рублей
Красный свитер с изображением белых овец, который принцесса Диана впервые одела в июне 1981 года, продадут на аукционе Sotheby's за миллионы рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Как стало известно, дизайнерами предмета гардероба принцессы выступили создатели бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн. Первоначальная версия созданного ими свитера для принцессы Дианы оказалась поврежденной. По этой причине они изготовили для принцессы новый свитер, а старый оставили себе на хранение.
Отмечается, что в сентябре 2023 года первоначальная версия свитера будет выставлена на аукционе за 70 тысяч фунтов стерлингов (около 7,5 миллиона рублей).
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион.
Как стало известно, дизайнерами предмета гардероба принцессы выступили создатели бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн. Первоначальная версия созданного ими свитера для принцессы Дианы оказалась поврежденной. По этой причине они изготовили для принцессы новый свитер, а старый оставили себе на хранение.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Шляпу Майкла Джексона выставили на аукцион.
Екатерина Коршунова