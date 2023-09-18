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Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы

18 сентября 2023, 12:27
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Совет ветеранов Дубны в третий раз провёл выставку «Дары природы». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья, представили не только богатый урожай, но и варенья, соленья, маринады и настойки.
«Такие встречи – возможность поделиться друг с другом советами по выращиванию фруктов, ягод, овощей, семейными рецептами. Жюри выставки пришлось нелегко: выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось делом непростым. Победители получили в награду полезные в хозяйстве вещи: лейки, корзинки, крышки для консервирования и семена», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.

По его словам, каждый год число участников выставки растёт. В следующем сезоне организаторы планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только как зрителей, но и как конкурсантов.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила Воробьёва со вступлением в должность губернатора
18 сентября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила Андрея Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — сказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская. 

Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей — 83,68%.

На пост губернатора претендовали 4 кандидата — Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьёв.

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Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.

Андрей Воробьёв рассказал, какое напутствие ему дал известный доктор Леонид Рошаль.
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Названы виновные в смерти актёра Гришечкина
Директор актёра Гришечкина обвиняет в его гибели врачей
18 сентября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Директор умершего актёра Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает виновными в его гибели врачей. По его мнению, артист не получал от медиков должного ухода и помощи.
Как рассказал Максим, шесть лет назад у Вячеслава умерла жена, что стало для него сильным ударом и сказалось на его здоровье. Он начал выпивать, перенес инфаркт и потом долго болел. Однако актёр был крепким мужчиной, сумел справиться со стрессом и в последнее время не испытывал серьезных проблем со здоровьем, передает телеграм-канал Baza. Миллер  узнал, что с Гришечкиным не все в порядке, от консьержки в его доме. Женщина рассказала, что Вячеслав не выходил гулять с собакой, что на него не похоже.

Поднявшись в квартиру, Максим застал артиста в плохом состоянии — тот лежал на полу. Однако затем Гришечкин смог подняться и самостоятельно отправиться в больницу. Сначала его поместили в частную клинику, но там ему стало хуже и на скорой помощи актера госпитализировали в городскую больницу.

Максим Миллер считает, что Гришечкин не получал в медицинском учреждении должного ухода. По его словам, всего за несколько дней у актера появились пролежни на спине, что не всегда бывает даже у людей, пролежавших не один год. Миллер уверен, что Вячеславом в больнице толком не занимались, а потому врачи должны понести за это ответственность.

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#актёр
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Россиянам рассказали, как избавиться от лени
18 сентября 2023, 12:04

Фото: iStock/erspstock

Лень часто мешает довести дело до конца и добиться желаемого результата. «Дни.ру» назвали главные причины этого состояния и раскрыли методы борьбы с ним.
Первом причиной возникновения лени можно считать отсутствие мотивации, а если быть точнее, понимания, что нужно делать. Люди зачастую бросают идею, даже не приступив к её реализации, поскольку не знают, с чего начать.

Также не позволяет довести запланированное до конца страх перед неудачей. Человек боится негативной оценки окружающих, что становится серьёзной преградой для первого шага.

Признаками лени являются переутомление и отсутствие дисциплины. В первом случае у человека не хватает энергии для выполнении какого-то дела, а во втором – чёткого плана действий. Также помешать может и недостаток времени. 

Чтобы справиться с ленью необходимо в первую очередь определить цель своей деятельности и подготовить план, который позволит её достичь. Последний пункт плана должен быть помечен определённой датой, в которую необходимо завершить выполнение дела.

Затем необходимо найти мотивацию – это могут быть истории людей, занимающихся похожим делом, или просто какое-то занятие, способное вдохновить и настроить на работу.

Следующим шагом становится устранение всех отвлекающих факторов, таких как гаджеты, предметы вокруг, которые могут спутывать мысли и т.д.

Важно делать перерывы, чтобы не переутомиться, а также в целом следить за своим здоровьем, чтобы всегда находится в приподнятом настроении и сохранять энергию. 

В заключении «Дни.ру» подчеркнули, что избавление от лени – это процесс, требующий много времени и усилий. Однако решить эту проблему можно при выполнении всех выше упомянутых правил. 

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#правила
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Картаполов высказался о штрафах за игнорирование электронной повестки в военкомат
Картаполов: Штрафа за игнорирование электронной повестки в военкомат не будет
18 сентября 2023, 11:52

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

В этом году во время осеннего призыва не будет штрафа за игнорирование электронной повестки в военкомат. Но только при том условии, что призывник также не получил и бумажную повестку.
Об этом рассказал глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий также уточнил, что закон о штрафах за неявку в военкомат по электронной повестке вступит в силу с 1 января 2024 года, тогда и начнут действовать новые правила, передает телеграм-канал SHOT. В предстоящую призывную компанию основным способом опопвещения призывников остается традиционный — через бумажные повестки.

Осенний призыв в 2023 году  будет проходить с 1 октября по 31 декабря. Призываться на военную службу будут россияне в возрасте от 18 до 27 лет.

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#военкомат
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В Подмосковье пройдёт традиционный конкурс «Дети против коррупции»
18 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Главном управлении региональной безопасности Московской области становится традицией проведение конкурса «Дети против коррупции», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

В 2023 году конкурс «Дети против коррупции» будет проходить в период с 25 октября по 25 ноября, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в Московской области — техникумы, колледжи, училища.

Лучшие конкурсные работы будут размещены в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах на территории всего Подмосковья, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.

Победителей и призёров конкурса ждут дипломы и ценные призы.

Ознакомиться подробнее с условиями участия в конкурсе, с номинациями и подать заявку на участие можно на сайте. Вся информация будет размещена на сайте 16 октября.

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Дело о ржавых водолазных костюмах для Росгвардии рассмотрят в суде
18 сентября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Производителю специального снаряжения для силовых структур, в том числе для охраняющих Крымский мост водолазов, предъявлено обвинение в мошенничестве. Представители компании утверждают, что силовики продолжают закупать у них продукцию.
Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна, передает «РБК». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сергея Хана, в частности, обвинили в хищении денежных средств Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку водолазных аппаратов АВМ-450.

Руководство компании при формировании начальной цены указало ложную информацию о себестоимости производимой продукции. Следователи считают, что производители оборудования завысили цену на 108,6 млн рублей. Кроме того, в 2021 руководство Росгвардии выявило факт поставки  некачественной продукции по завышенной цене. Закупленные дыхательные аппараты АВМ-450 оказались непригодны к использованию и проржавели, даже не коснувшись воды.

Компания занимается производством водолазного снаряжения с 2017 года. Ее продукцией пользуются структуры Минобороны, МЧС, ФСБ, предприятий Росатома, Газпрома и других структур. АО «ПТС» находятся на казначейском обеспечении. Руководство компании настаивает на проведении повторной экспертизы. Расследование  уголовного дела продолжается.

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Диетолог Мухина рассказала, как правильно хранить крупу
18 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/karandaev

Главными ошибками в хранении круп являются их нахождение на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Хранящаяся на свету крупа начинает терять свои полезные свойства, в ней разрушаются витамины.

Если крупа хранится в месте с повышенной влажностью, на ней может образоваться плесень, от которой не избавиться даже при варке. Плесневые грибы и споры являются токсичными веществами, оказывающими негативное воздействие на почки и печень.

А хранение круп в полиэтиленовых пакетах повлечёт за собой потерю свойств продукта, поскольку пакеты выделяют вредные вещества.

Также Мухина сообщила, что неправильное хранение круп может повлечь за собой появление в ней мелких насекомых. При этом, специалист посоветовала не пытаться избавиться от них, а сразу выбросить всю крупу, поскольку насекомые могут быть переносчиками инфекций. 

В беседе с Москвой 24 диетолог дала советы по правильному хранению круп. Их рекомендуется класть в холщовые льняные мешочки, которые затем помещаются в герметично закрытые тары. Сами мешочки лучше постирать без использования порошка и прогладить утюгом после высыхания, чтобы таким образом простерилизовать их. Тары необходимо хранить в сухом месте, температура которого не превышает 25 градусов.

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#гречка
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В Красногорске оборудовали 12 новых «Народных троп»
18 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2023 году на территории городского округа Красногорск появилось 12 новых участков «Народных троп».
Программа по созданию пешеходные коммуникаций «Народные тропы» проводится по инициативе губернатора Московской области и активно реализуется в Красногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Нахоженные тропинки в Красногорске, Нахабино, Петрово-Дальнем, Дмитровском прекратились в ухоженные, благоустроенные дорожки, которые приведены к стандартам: их ширина составляет не менее 2 метров, а возле дорожек установлены информационные стенды с логотипом программы «Пешком».

Все натоптанные тропинки ведут к социально важным объектам инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, остановки, спортивные площадки и другое. 

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#андрей воробьёв
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В России пройдет экологический праздник с раздельным сбором отходов «Экодвор»
18 сентября 2023, 11:01

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual

Мероприятие «Экодвор» проводится при поддержке фонда молодежных инициатив «ЭРА». Деятельность фонда направлена на экологическое просвещения среди граждан страны.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Школа городского  экогероя» – победителя конкурса Фонда президентских грантов. 

«Экодвор» — это соседский праздник с раздельным сбором отходов и различными экологически играми и мастер-классами для взрослых и детей, направленных на расширение знаний людей о важности разделения мусора и разумного потребления. 

Подробные инструкции для участия в конкурсе можно найти на официальном сайте мойэкопраздник.рф, присоединиться к конкурсу можно до 17 октября 2023 года. Победители конкурса получат возможность выиграть поездку на церемонию награждения Всероссийской экологической премии «Экопозитив» и набор контейнеров для сортировки отходов.

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