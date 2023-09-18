Ветераны Дубны в третий раз провели выставку даров природы

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
«Такие встречи – возможность поделиться друг с другом советами по выращиванию фруктов, ягод, овощей, семейными рецептами. Жюри выставки пришлось нелегко: выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось делом непростым. Победители получили в награду полезные в хозяйстве вещи: лейки, корзинки, крышки для консервирования и семена», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
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