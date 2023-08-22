Ветераны предложили создать в Кашире единый памятник павшим бойцам

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Обсудили инициативу ветеранского актива о появлении в Кашире единого памятника бойцам, павшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Сформирован эскизный проект монумента. Проработаем возможность его установки на Аллее Славы. Было особенно приятно пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны, нашей уважаемой Верой Ивановной Пановой, по проекту которой в этом памятном месте был воздвигнут мемориал с именами павших в боях за Родину каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Как он отметил, важно подчеркнуть связь поколений, которая объединяет героев от далёких 40-х годов до нынешних бойцов, сражающихся за Родину в зоне спецоперации.
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