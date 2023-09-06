Ветераны СВО будут преподавать в российских школах

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Ветеранов СВО будут подготавливать к преподаванию в школах дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского педагогического форума «Память священна».
Ранее сообщалось, что участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти довузовскую подготовку. Помимо них, получить эту услугу смогут те, кто имеет квоту на обучение в вузе.
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