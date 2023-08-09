Ветеринар Наумова рассказала, что противопоказано есть собакам и кошкам

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«Кости смертельно опасны. Они могут быть очень острыми, травмировать глотку, пищевод, желудок, кишечник. Лук и чеснок содержат соединения, повреждающие кроветворную систему животного и вызывающие анемию. Кофеин, который содержится не только в кофе, но и в других напитках, таких как чай и энергетические напитки, может вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и т.д.» — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.
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