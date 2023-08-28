Ветеринар Наумова рекомендовала приучать котёнка к поглаживаниям постепенно

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Ветеринар Маргарита Наумова заявила, что приучать котят к поглаживаниям надо постепенно, поскольку им может быть незнакомо чувство прикосновения, они должны привыкнуть к новым ощущениям.
«Если котенку незнакомо чувство прикосновения, начните с лёгкого прикосновения и постепенно переходите к поглаживанию. Котята могут быть чувствительными к новым ощущениям, поэтому дайте им время привыкнуть. Изучите предпочтения своего котенка: каждый кот имеет свои предпочтения в отношении места и силы прикосновения», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.
Она подчеркнула, что при первых поглаживаниях надо обращать внимание на реакцию питомца.
До этого ветеринар Маргарита Наумова заявила, что в Россия есть свои отечественные вакцины для собак от бешенства и чумы, такие, как «Мультикан» (4, 6, 8) и «Рабикс».
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