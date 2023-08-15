Ветеринар Наумова: «В РФ есть свои вакцины для собак от бешенства и чумы»

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«В России есть свои вакцины от бешенства и чумы: «Мультикан» (4, 6, 8) и «Рабикс». Препараты активно используют и отлично работают. Ни одна вакцина не даёт 100% гарантии, что животное не заразится тем или иным заболеванием, но у вакцинированных питомцев шанс легче перенести болезнь намного выше», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.
Она добавила, что случаи заражения собак наиболее часто возникают в неблагополучных районах, где домашние питомцы соприкасаются с дикими переносчиками инфекций.
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