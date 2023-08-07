Ветеринар Шеляков дал советы, как помочь кошкам пережить жару

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«Единственное, что все двери в комнаты, особенно в туалеты и ванные должны быть открыты, так как в силу технологических аспектов наших квартир, эти места самые холодные. Нужно следить, чтобы у животного всегда был доступ к воде в избыточном количестве», — приводит слова специалиста NEWS.ru.
Шеляков отметил, что не следует стричь кошек в жаркую погоду, так как их шерсть функционирует в качестве терморегулятора, исключение составляют колтуны. Из-за их появления терморегуляция животного падает.
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