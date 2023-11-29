Ветеринар Уражевский: Надо вести себя спокойно при встрече с бродячими собак

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Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что при встрече со стаей бродячих собак следует стараться вести себя спокойно для того, чтобы не вызвать агрессию со стороны животных.
«Если вы встретили стаю бродячих собак, ни в коем случае не надо бежать. Надо просто спокойно пойти. Если почувствовали агрессию, а собаки могут воспринимать территорию как свою, надо постараться найти какое-то препятствие: дверь, куда можно войти, или возвышенность, куда можно подняться. Ни в коем случае нельзя махать руками в сторону собак, так как они могут воспринять это как агрессию, что тоже спровоцирует нападение», — прокомментировал в беседе с RT Уражевский.
Кроме этого, он рекомендовал иметь при себе специализированные средства защиты, которые также могут отпугнуть животных. Если же собаки обитают в промзонах предприятий, то они могут знать команды, которые также можно использовать.
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