Ветеринар Воропаева рассказала, какую «человеческую» еду можно дать собаке

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Угостить питомца можно попкорном, некоторыми овощами и фруктами, но в основном «человеческая» еда навредит собаке.
Об этом РИА Новости рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева. При этом, если питомец ест «свою» еду, то другие продукты ему не нужны.
Также с собаками можно поделиться арахисовым маслом (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и добавок и маленьким кусочком сыра. При этом нельзя угощать питомца виноградом и изюмом, шашлыком, колбасами и сосисками.
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«Иногда в качестве лакомства можно давать овощи - морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты - яблоко, банан, арбуз и дыню»,-рассказала ветеринар.
«Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции. Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», - рассказала Анна Воропаева.Взрослым животным не нужно давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы. При симптомах отравления можно дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь), а после в срочном порядке обратиться к ветеринару.
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Мария Фирсова