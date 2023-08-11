Вьетнам выдал России обвиняемого по делу о наркоторговле

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Фигурант уголовного дела сбывал наркосодержащие вещества через интернет-магазин. Всего известно о шести эпизодах группы, отметила Волк. Обвиняемый скрывался от МВД, в связи с чем, был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать вьетнамским полицейским на территории страны, после чего, он был передан сотрудникам МВД РФ.
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