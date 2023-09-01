Ветврач Горшков: Технология протезирования для животных доказала эффективность

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков заявил, что технология хирургов-ветеринаров по установке домашним животным протезов, напечатанных на 3D-принтере, доказала свою эффективность. Об это пишет РИА Новости.
В 2021 году ветеринары из Новосибирска впервые в мире установили бездомной собаке Монике, которая была найдена в лесу с отрубленными лапами, протезы всех конечностей. Сейчас Моника живет в Великобритании, она отлично себя чувствует и бегает по полям.
Горшков отметил, что Моника стала первой собакой в мире, которой установили сразу четыре протеза. При этом в Новокузнецке живет кошка Дымка, у которой также на всех лапах протезы. За последние несколько лет ветеринары провели более сорока подобных операций, добавил Горшков.
По словам специалиста, технология доказала свою эффективность, но работа над ней продолжается. Сейчас процент приживления имплантов составляет около 90%.
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Горшков отметил, что Моника стала первой собакой в мире, которой установили сразу четыре протеза. При этом в Новокузнецке живет кошка Дымка, у которой также на всех лапах протезы. За последние несколько лет ветеринары провели более сорока подобных операций, добавил Горшков.
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Диана Аванесян