Ветврач Кузина: Экзотические питомцы часто болеют из-за неправильного содержания

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Ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина заявила, что чаще всего экзотические домашние питомцы болеют из-за неправильных условий содержания.
«Большинство болезней экзотических животных, к сожалению, происходит из-за неправильных условий содержания. Так, если в аквариуме черепахи не будет ультрафиолетовой лампы, а в рационе – кальция, то у них может размягчиться панцирь, развиться рахит и почечная недостаточность», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Кузина.
Она отметила, что в целом москвичи заводят таких экзотических животных, как ящерицы, змеи, вараны, лягушки и жабы, вороны и редкие попугаи, а также мыши-песчанки, бурундуки, шиншиллы, кролики.
«Город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», – приводит utro.ru слова Собянина со ссылкой на его Telegram-канал.
Он напомнил, что в Москве действует 26 государственных ветклиник, где, к примеру, бесплатно можно вакцинировать питомца от бешенства. Кроме этого, для помощи в экстренных случаях работает выездная ветеринарная служба.
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