Вход на «Госуслуги» усложнят с 1 октября: как не потерять аккаунт

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Процесс входа в приложение «Госуслуги» будет усложнен с 1 октября. Двухфакторная идентификация станет обязательной для всех пользователей. О том, как ее подключить и что она означает, расскажет редакция «Радио 1».
Двухфакторная аутентификация: «Госуслуги»
Вход в «Личный кабинет» на Госуслугах будет возможен после ввода кода из СМС или пароля, который будет сгенерирован приложением. Теперь для того, чтобы осуществить вход на портал ввести пароль для входа в приложение будет недостаточно. Кроме того, осуществить вход можно по биометрическим данным, если они были предоставлены ранее. Минцифры сообщили, что изменения связаны с введением дополнительного уровня защиты личных данных. Новые правила входа коснутся приложения и веб-версии портала.
Как входить на «Госуслуги» с 1 октября
Уведомления о грядущих изменениях начали приходить пользователям заблаговременно, а 1 октября они вступают в силу. Тем, кто не подключит двухфакторную идентификацию вручную до этой даты, она подключится автоматически при входе в приложение.
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Как входить на «Госуслуги» по биометрии
У кого возникнут проблемы при входе на «Госуслуги» с 1 октября
Проблемы с доступом к приложению возникнут у тех, кто использует номер телефона, не подвязанный к приложению «Госуслуги». Код в СМС для входа придёт на тот номер, который указан на портале. Если номер мобильного телефона в приложении актуальный и к нему есть доступ, проблем со входом не возникнет.
Как включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?
Для того, чтобы подключить дополнительную защиту «Личного кабинета» в приложении самостоятельно, нужно найти раздел «Безопасность», затем выбрать опцию «Вход с подтверждением» и пункт «По СМС на номер». Далее нужно убедиться в правильности введенного номера мобильного телефона, на который придет СМС-код для входа в приложение. На этот же номер будут приходить СМС в последующем. Пароли будут необходимы для входа в приложение и повторно их использовать нельзя.
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Анастасия Крестьянова