Входы на Серафимовское кладбище в Петербурге оснастили металлоискателями

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На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге около всех входов установили рамки металлоискателей. Это является косвенным признаком того, что здесь пройдут похороны погибших во время катастрофы бизнес-джета, принадлежавшего Евгению Пригожину.
Однако таких тщательных подготовительных мероприятий, как установка металлоискателей, на указанных погостах не проводится. «Фонтанка SPB Online» обладает информацией, что хоронить будут пятерых из десяти погибших в авиакатастрофе.
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