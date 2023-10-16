«Входим в предзимье»: Жителям Москвы и Подмосковья пообещали заморозки на неделе

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Начало недели в Москве и Московской области станет по-настоящему октябрьским, а уже в выходные в столичном регионе резко похолодает. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в понедельник и вторник в Москве сохранятся дожди, уже в среду жители столицы смогут увидеть и снег.
Наиболее сильно похолодает в пятницу, субботу и воскресенье. В Подмосковье ночные температуры опустятся до -5 градусов.
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«В среду среди капель дождя могут появиться небольшие снежинки. Дневная температура будет не выше 5… 7 градусов. До четверга в Москве ещё не будет заморозков, а по области температура может опуститься до -1 градуса», — сказал Шувалов.
«Днём температура не превысит 2… 4 градусов. Мы потихоньку входим в предзимье», — добавил синоптик.Читайте также:
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Екатерина Шмакова