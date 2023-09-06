Выборы в Подмосковье: как проголосовать дистанционно

Фото: iStock/Chattrawutt
Жители Московской области смогут проголосовать не только очно на избирательных участках, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для избирателей созданы удобные условия, выборы состоятся не только в выходные дни, но и в последний рабочий день на текущей неделе. Редакция «Радио 1» рассказывает, как проголосовать дистанционно и когда начнется электронное голосование.
Отдать свой голос за кандидата смогут граждане РФ, которым исполнилось 18 лет на момент проведения выборов.
В Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
В этом году жители Московской области могут проголосовать двумя способами. Традиционный вариант – прийти на избирательный участок и заполнить бюллетень. На выборах также предоставлена возможно отдать голос за кандидата дистанционно. Для этого, совершеннолетний гражданин должен иметь регистрацию в Московской области и обладать подтвержденной учетной записью на региональном портале госуслуг.
Тем, кто решил воспользоваться дистанционным голосованием, необходимо иметь под рукой компьютер или мобильный телефон. Чтобы принять участие в выборах, нужно зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Обратить внимание следует на то, что при регистрации на онлайн голосование, отдать голос на участке уже будет невозможно.
Проголосовать на выборах губернатора дистанционно можно будет уже 8 сентября с 8:00 и закончится голосование 10 сентября в 20:00. Сторонникам электронного способа голосования специалисты рекомендуют не пользоваться порталом в первые часы открытия голосования. По статистике, в это время наблюдается особенная активность избирателей и сервисы могут работать с перебоями. Для россиян, которые решили очно присутствовать на выборах, в Подмосковье будут работать порядка четырех тысяч избирательных участков, на которых будут установлены специальные терминалы с электронными бюллетенями
Читайте также:
В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
Жителям Подмосковья рассказали, как они смогут принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на отдыхе
Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах
Какие выборы пройдут в Единый день голосования в МО
Какие есть способы голосования
В этом году жители Московской области могут проголосовать двумя способами. Традиционный вариант – прийти на избирательный участок и заполнить бюллетень. На выборах также предоставлена возможно отдать голос за кандидата дистанционно. Для этого, совершеннолетний гражданин должен иметь регистрацию в Московской области и обладать подтвержденной учетной записью на региональном портале госуслуг.
Жители Подмосковья, работающие в ДНР и Запорожье, проголосовали на выборах губернатора Московской области
Как проголосовать дистанционно
Тем, кто решил воспользоваться дистанционным голосованием, необходимо иметь под рукой компьютер или мобильный телефон. Чтобы принять участие в выборах, нужно зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Обратить внимание следует на то, что при регистрации на онлайн голосование, отдать голос на участке уже будет невозможно.
Когда начнется электронное голосование
Проголосовать на выборах губернатора дистанционно можно будет уже 8 сентября с 8:00 и закончится голосование 10 сентября в 20:00. Сторонникам электронного способа голосования специалисты рекомендуют не пользоваться порталом в первые часы открытия голосования. По статистике, в это время наблюдается особенная активность избирателей и сервисы могут работать с перебоями. Для россиян, которые решили очно присутствовать на выборах, в Подмосковье будут работать порядка четырех тысяч избирательных участков, на которых будут установлены специальные терминалы с электронными бюллетенями
Читайте также:
В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
Жителям Подмосковья рассказали, как они смогут принять участие в выборах, находясь в другом регионе или на отдыхе
Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах
Анастасия Крестьянова