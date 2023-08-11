Жители Подмосковья могут отдать свой гражданский долг приняв участие в выборах-2023

С 14 по 20 августа будет проходить форум международный Армия 2023, в связи с чем на участке трассы М-1 «Беларусь» с 45 по 59 км в Одинцове изменится схема движения.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что на участке дороги от съезда к парку «Патриот» до пункта взимания платы на 45-м км будет организовано одностороннее движение в сторону Москвы. Будут установлены соотвествующие дорожные знаки.





Дорога в парк «Патриот» будет осуществляться развязку на 59-м км М-1 «Беларусь».



Маршруты Мострансавто № 75 и № 189 также изменят схему движения. По временной схеме движения из маршрут № 189не будет совершать остановку "Соборная площадь", эта же остановка будет исключена на маршруте № 75.



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