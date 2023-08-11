Жители Подмосковья могут отдать свой гражданский долг приняв участие в выборах-2023

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Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что каждый житель региона должен отдать свой гражданский долг во благо развития Подмосковья.
«На территории Московской области будет применено дистанционное электронное голосование, каждый житель области имеет возможность проголосовать дистанционно где бы он не находился», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Жителю необходимо зарегестрироваться на сайте электронного голосования через портал госуслуг. Это очень простая и удобная процедура, которая позволяет в наш технологичный век отдать свой голос не отвлекаясь от производства, от домашних дел, от хобби и своего времяпровождения», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области.В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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