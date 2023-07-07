Вице-мэр Москвы Бирюков: Городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней, которые ожидаются в столице в ближайшее время, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Слова чиновника приводит в своем Telegram-канале Городское хозяйство Москвы.
Напомним, что по прогнозам синоптиков в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов. При этом в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков.
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