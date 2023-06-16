Вице-премьер Григоренко предложил распространить подмосковные цифровые практики на другие регионы

«Мы очень рады, что вы, Дмитрий Юрьевич, сегодня с нами, потому что тема, которую вы ведёте, – всё, что касается человека. Нам очень важно, что правительство России, и вы как человек, сопровождающий это направление, рассматриваете наши предложения», – сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.





«То, что я увидел, дорогого стоит. Это серьёзнейшая работа. Некоторые примеры, которые мы сегодня посмотрели, просто можно брать на федеральный уровень и масштабировать их на другие регионы. Это просто замечательная работа», – сказал Григоренко.

Подмосковные цифровые практики могут быть тиражированы на другие регионы России. Об этом заявил зампред правительства страны, которому на стенде Московской области в рамках ПМЭФ-2023 представили региональные проекты.Гостю представили несколько проектов, в том числе единый портал «Добродел». Это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и траты времени на посещение различных инстанций взаимодействовать с ведомствами и оперативно решать конкретные проблемы.В сервисе зарегистрированы 3 млн пользователей. Каждый из них может написать о своих проблемах. Исполнитель обязан отчитаться о её решении.На портале собраны все сервисы, услуги и мобильные приложения региона. Там можно записаться к врачу, в МФЦ, забронировать отель в Подмосковье, воспользоваться услугой школьного дневника, записать ребёнка в школу, лагерь, посмотреть начисление ЖКУ, получить услуги для бизнеса.Григоренко рассказали, что «Доброделе» появился социальный паспорт жителя. В нём собраны пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, многодетной семьи, ветерана боевых действий, труда и другие важные документы. В Подмосковье – более 2 млн льготников, которые смогут воспользоваться социальным паспортом.На региональном портале госуслуг представители бизнеса могут получить право на размещение мобильного торгового объекта. Вся полезная информация для тех, кто ведёт бизнес в Подмосковье, размещена на инвестиционном портале Московской области. Там можно ознакомиться с мерами поддержки предпринимателей.Несанкционированную торговлю в регионе выявляет искусственный интеллект – система «Безопасный регион». Стройки, которые идут в Подмосковье, проверяют с помощью коптеров. Инспектор не выезжает на объект, а анализирует съёмку. Всего в Подмосковье – 400 региональных и муниципальных услуг.Ранеесообщало, чтоподписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве.