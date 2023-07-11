Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов

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«Мы рады, что Минпромторг сдвинул вопрос с мёртвой точки. <…> Есть два инструмента контроля: полицейские и камеры. Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт», — прокомментировал в беседе с RT Шапарин.
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