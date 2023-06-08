Вице-спикер Думы Чернышов: Горячую воду летом надо отключать максимум на три дня

Фото: Фотобанк Московской области
Соответствующее требование он предлагает закрепить на законодательном уровне
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил законодательно ограничить до трех дней срок отключения горячей воды в летние месяцы года. Об этом он сам рассказал в интервью РИА Новости.
По словам парламентария, в Москве, как и в других городах, горячее водоснабжение летом отключают на срок в 8-10 дней, хотя на дворе уже 2023 год, и вполне можно обойтись тремя днями.
Ранее жителям Московской области объяснили, что отключение горячей воды — это необходимая техническая мера, без которой невозможно выполнить некоторые виды работ по подготовке систем тепло- и водоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.
По словам парламентария, в Москве, как и в других городах, горячее водоснабжение летом отключают на срок в 8-10 дней, хотя на дворе уже 2023 год, и вполне можно обойтись тремя днями.
«Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю <...> уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — заявил вице-спикер.По мысли Чернышова, подобные коммунальные нововведения сначала нужно «обкатать» на Москве, как самом богатом и инфраструктурно развитом городе России, а уже затем распространить на всю страну.
Ранее жителям Московской области объяснили, что отключение горячей воды — это необходимая техническая мера, без которой невозможно выполнить некоторые виды работ по подготовке систем тепло- и водоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.
Артем Путинцев