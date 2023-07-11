Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести в России «Отцовскую карту»

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В России предложили ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды…», — сообщил Чернышов (цитата по РИА Новости).Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.
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