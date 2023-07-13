Вице-спикер Госдумы Даванков внёс предложение считать многодетными семьи с двумя и более детьми

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением считать многодетными семьи с двумя и более детьми.
По мнению Владислава Даванкова, в данный момент в стране относительно мало семей с тремя и более детьми. Причина заключается в том, что люди опасаются, что не смогут финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме, пишет РИА Новости.
Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия. Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя данные Росстата.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как изменится пенсионный возраст отцов в многодетных семьях
Демограф Коротаев назвал срочную меру для увеличения рождаемости в России
В Италии рекордно упала рождаемость
Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как изменится пенсионный возраст отцов в многодетных семьях
Демограф Коротаев назвал срочную меру для увеличения рождаемости в России
В Италии рекордно упала рождаемость
Мария Фирсова