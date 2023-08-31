Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию самой большой школы в Подмосковье.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцово.

Учреждение строили два года. Это самая большая в регионе школа. Общая площадь – около 30 тыс кв м. В каждой параллели будет от 8 до 10 классов.

В здании имеются актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, учебные классы, два спортивных и два гимнастических зала. Возле школы оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.





Новая школа построена в рамках нацпроекта «Образование».

Торжественное открытие образовательного учреждения состоится уже завтра, 1 сентября.

В старших классах школы планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. Сохранятся и общеобразовательные классы.

«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.

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