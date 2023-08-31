Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию самой большой школы в Подмосковье.

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Учреждение строили два года. Это самая большая в регионе школа. Общая площадь – около 30 тыс кв м. В каждой параллели будет от 8 до 10 классов.
В здании имеются актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, учебные классы, два спортивных и два гимнастических зала. Возле школы оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.
Новая школа построена в рамках нацпроекта «Образование».
Торжественное открытие образовательного учреждения состоится уже завтра, 1 сентября.
В старших классах школы планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. Сохранятся и общеобразовательные классы.
«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.
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