Выдающиеся спортсменка Ирина Роднина празднует свой день рождения

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По инициативе Ирины Родниной ведётся активная работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду и другое.
Постановлением Губернатора Московской области Ирине Родниной присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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