Выдающийся физик Юрий Драгунов отмечает день рождения

Фото: администрация г. о. Подольск
18 ноября празднует день рождения выдающийся учёный мирового уровня, почётный гражданин Московской области Юрий Драгунов. Он разрабатывает и внедряет в практику реакторостроения расчётно-теоретическех, экспериментальные и конструкторские решения, обеспечивающие безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения и установок с жидкометаллическим теплоносителем.
Драгунов родился 1942 году в деревне Ново-Соловьёво Можайского района Московской области. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «физик» в 1966-м.
Более 54 лет проработал в Московской области. В разные годы возглавлял
открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», ОКБ «Гидропресс», другие предприятия и организации.
Драгунов – профессор, доктор технических наук, автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Учёный награждён орденом Почёта и медалями, Почётной грамотой президента России. Заслуженный конструктор Российской Федерации, почётный гражданин города Подольска.
В сентябре 2005 года постановлением губернатора Юрию Драгунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Более 54 лет проработал в Московской области. В разные годы возглавлял
Драгунов – профессор, доктор технических наук, автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Учёный награждён орденом Почёта и медалями, Почётной грамотой президента России. Заслуженный конструктор Российской Федерации, почётный гражданин города Подольска.
В сентябре 2005 года постановлением губернатора Юрию Драгунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская