Выдающийся ученый Владимир Кашин отмечает день рождения

Фото: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошёл путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. А на сегодняшний день он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук.
Кашин автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.
С 2003 г. по настоящее время – Кашин депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV-VII созывов.
Владимир Кашин награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 2019 году постановлением Губернатора Московской области Владимиру Кашину присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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