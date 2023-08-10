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Выдающийся ученый Владимир Кашин отмечает день рождения

10 августа 2023, 10:57

Фото: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Владимир Кашин является выдающимся учёным в области сельского хозяйства, советским и российским государственным и партийным деятелем, также он является депутатом Государственной Думы IV-VII созывов от Коммунистической партии Российской Федерации, Председателем комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва.
Родился 10 августа 1948 г. в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. В 1971 г. окончил Рязанский сельскохозяйственный институт им. профессора П. А. Костычева (ныне Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева).

Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошёл путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. А на сегодняшний день он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук.


Под руководством Владимира Кашина создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур.

Кашин автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.
С 2003 г. по настоящее время – Кашин депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV-VII созывов.

Владимир Кашин награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 2019 году постановлением Губернатора Московской области Владимиру Кашину присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

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В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек
Секретарь СНБО Данилов: власти Украины не смогли идентифицировать претендентов в олигархи
10 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/alzay

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в реестр украинских олигархов не внесли ни одного человека. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».
По словам Данилова, украинское правительство не может проверить предполагаемых лиц на соответствие критериям. В августе секретарь СНБО сообщал, что правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям олиграха.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. По словам директора департамента санкционной политики министерства юстиции Инны Богатых, имущество российского дизайнера перешло в доход государства. 

Иск Минюста был удовлетворен судом. В распоряжении блогера были две квартиры в центре украинской столицы.

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#суд
#квартиры
#имущество
#правительство
#счёт
#активы
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Умер космонавт Александр Викторенко
10 августа 2023, 11:13

Фото: IStock/SergeyPankratov

Скончался один из испытателей «космического мотоцикла», 76-летний космонавт Александр Викторенко.
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина сообщил о смерти Александра Викторенко.

Космонавт Александр Викторенко родился в 1947 году. Является выпускником Оренбургского летного училища. Космонавтом стал в возрасте 31 года. В 1987-1995 годах 4 раза летал в космос. В сумме он провёл больше года в космическом пространстве. 
 
Александр Викторенко и Александр Серебров тестировали вместе установку для перемещения космонавтов в открытом космосе, которая известна под названием «космический мотоцикл».

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#космонавт
#космос
#мотоцикл
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Jeep отзовёт для ремонта 45 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
10 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/molchanovdmitry

Американский автопрозводитель Jeep собирается отозвать для ремонта 44 708 рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, которые выпустили с 24 февраля 2021 года по 7 июня 2022 года.
Carscoops пишет, что у автомобилей, которые попали под отзыв, неправильно зафиксирована отделка средней стойки. Это может грозить тем, что подушки безопасности в случае аварии не сработают. 

Jeep начнёт рассылку уведомлений 22 сентября 2023 года. Владельцы должны будут приехать в ближайший дилерский центр, чтобы проверить правильность установки обшивки. 

Также Hyundai и Kia собираются отозвать в США для ремонта 91 тысяч автомобилей из-за рисков пожара.

Ранее вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.

Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.

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#автомобили
#автомобилисты
#машины
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Реформатор подмосковной системы обучения Лысиков отмечает день рождения
10 августа 2023, 10:38

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

10 августа день рождения отмечает педагог‑новатор, реформатор системы обучения в Московской области, академик Международной педагогической академии, почётный гражданин Подмосковья Александр Лысиков.
Александр Лысиков родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области. В 1981 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения», а в  2000 году получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании». 

Лысиков больше 30 лет возглавляет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж», который был признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья за 2015 год. В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков удостоили званием директора года России. 

Свою трудовую деятельность Александр Лысиков начал в 1971 году старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы, в которой проработал шесть лет. С 1972 по 1974 годы Лысиков проходил срочную службу в рядах Советской Армии.

С 1985 по 2000 годы Александр Лысиков был в должности директора Московского областного педагогического колледжа, а начиная с 2000 года и по настоящее время он является директором Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж».

Под руководством Лысикова был создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Александр Лысиков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Он заслуженный учитель Российской Федерации и народный учитель Российской Федерации. Почётный гражданин Серпухова. В 2005 году постановлением губернатора Подмосковья Александру Лысикову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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#детский сад
#школа
#учитель
#школы
#студенты
#образование
#колледж
#психология
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Мытищинским медработникам вручили свидетельства на социальную ипотеку
10 августа 2023, 10:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Доме Правительства Московской области вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека» на приобретение жилья пяти медработникам из Мытищ.
Программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

С начала действия программы порядка 1,7 тысяч медицинских работников получили возможность на улучшение своих жилищных условий, из которых 90 специалистов из подмосковных Мытищ.

Жилищные сертификаты получили: медсестра взрослого инфекционного отделения Ольга Хилько, терапевт поликлиники № 2 Галина Мангустова, эндокринолог поликлиники № 1 Юлия Соловьева, акушер-гинеколог перинатального центра Наталия Санждиева и оториноларинголог детской поликлиники № 1 Ирина Дроздова.

По программе «Социальная ипотека» участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту.

Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.

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#гинеколог
#терапевт
#мытищи
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В четверг утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
10 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 10 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, на дорогах зафиксировано более 888 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

В течение дня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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#подмосковье
#телефон
#шоссе
#минтранс
#политолог
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Conflict Intelligence Team
10 августа 2023, 09:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»).
Данную электронную платформу россиянин запустил Руслан Карпук, который скрывается за границей от уголовного преследования.
 
В Генпрокуратуре отмечают, что Карпук действовал вместе с участниками ФБК*, проживающими за пределами России. Основной целью их «объединения» была дискредитация ВС РФ.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ украинского движения «Аллатра». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, было установлено, что представители украинского движения принуждают россиян к совершению экстремистских преступлений. Под деятельностью, направленной, якобы, на создание созидательного общества, скрывалась идеология экстремизма.

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#генпрокуратура
#украина
#экстремизм
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В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги
10 августа 2023, 08:22

Фото: istockphoto/artisteer

41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов сыграла свадьбу с 16-летним сыном лучшей подруги.
Daily Mirror пишет, что регистрация брака 41-летней Марианы и 16-летнего Кевина прошла 30 июля в регентстве Самбас, провинция Западный Калимантан. Мать подростка Лиза дала своё благословление.
 
Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом. Кевин удивился, но согласился пообщаться с Марианой. А потом парень влюбился в неё и сделал предложение спустя 2 месяца отношений. По словам Марианы. несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Кевин позиционирует себя как взрослый мужчина.
 
После свадьбы молодожёны столкнулись с трудностями. На них обратила внимание Комиссия по вопросам защиты детей Западного Калимантана. Претензии проверяющих заключались в том, что юноше ещё нет 18, а значит регистрация брака была невозможной.
Комиссия начала расследование, на время которого Мариану и Кевина обязали спать отдельно. Если брак не будет расторгнут, паре придётся ждать 2 года, прежде чем они смогут вступать в физические отношения.

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#свадьба
#молодые семьи
#индонезия
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В Перу местные жители жалуются на нападение инопланетян
10 августа 2023, 08:07

Фото:istockphoto/vchal

Жители деревни в Перу к северо-востоку от столицы Лимы уже месяц жалуются на нападение «инопланетян» и просят военных о помощи.
Телеканал Al Rojo Vivo сообщает, что представители племени Икиту обратились в полицию с заявлением. Они рассказали, что страдают из-за нападения «двухметровых существ» с жёлтыми глазами и большими головами.
 
Местные жители считают необходимым развернуть вооруженные силы. По их словам, инопланетные существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезнуть по собственному желанию. Люди говорят, что один «инопланетянин» напал на девочку и поцарапал ей шею.

Ранее в Иркутске мужчина расчленил жену, решив, что в неё вселился инопланетянин. 54-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения, когда он взял топор и убил жену, а после отрубил голову. Он сам позвонил дочери, попросив вызвать полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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#перу
#нло
#военные
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