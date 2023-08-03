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«Википедию» оштрафовали за фейки о спецоперации

Суд в Москве оштрафовал «Википедию» на три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО
03 августа 2023, 13:50

Фото: iStock/ Zolnierek

Фонд «Википедию» оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление информации про возможность использования ядерного оружия на Украине.

Судебному решению предшествовал протокол, который составил Роскомнадзор. Ведомство потребовало ограничить доступ к недостоверной информации ресурса об использовании ядерного оружия в ходе проведения СВО и депортации детей в Россию с территории Украины, которая, якобы, была произведена принудительно.

Решением суда, фонду назначен штраф в размере трех миллионов рублей. Отмечается, что ранее на сервис неоднократно были составлены протоколы за неудаление фейковой информации. Общая сумма штрафов, наложенных судом на организацию, составила более 24 миллионов рублей.

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#роскомнадзор
#сво
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Депутат Хамзаев заявил о необходимости обязательного техосмотра электросамокатов
03 августа 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести обязательный технический осмотр электрических самокатов в России для обеспечения большей безопасности.
Он пояснил, что с ростом популярности электросамокатов в России участились случае и ДТП с их участием, в результате которых страдают люди. Причинам подобных происшествий в том числе могут быть и технические неисправности средства, о которых известно лишь их владельцам.

«Прошу рассмотреть инициативу о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного техосмотра эксплуатируемых на территории РФ средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Считаю, что с учётом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

До этого автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявлял, что идея ввести штрафы за вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде является тупиковой, поскольку без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов очень сложно.

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#обращения
#штрафы
#люди
#рф
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В Госдуме подтвердили задержание министра в Самарской области
Хинштейн подтвердил задержание министра Самарской области и его заместителя
03 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил информацию о задержании главы Минздрава Самарской области Беняна и его заместителя Майрамукаева. О задержании должностных лиц он написал в своем телеграмм-канале.
Депутат заявил, что оба фигуранта уголовного дела задержаны по подозрению в мошенничестве.  

Должностные лица Самарской области подозреваются в коррупции в областных лечебных учреждениях. По словам Хинштейна, в регионе продолжатся разоблачения лиц, которые совершают преступления, пользуясь должностным положением. Он также отметил, что уровень коррупции в области беспрецедентен и ранее уже были известны случаи задержания глав ведомств.  

Депутат указал на необходимость проведения работы по выявлению коррупционных преступлений.  

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#фсб
#депутат
#россия
#коррупция
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Ремонт подъездов в Химках завершён на 80%
03 августа 2023, 14:13

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд отремонтируют более 150 подъездов. Работы выполнены уже на 80%, доложили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.
«Ремонт подъездов проводим с учётом пожелания химчан. Обустраиваем новые входные группы, меняем напольную плитку, приводим в порядок лестницы, устанавливаем пластиковые окна, новые почтовые ящики. Кроме того, жители могут высказать свои пожелания по поводу выбора материала для ремонта», – отметил Волошин.
В план на 2023 год входят 53 многоквартирных дома, которые обслуживают 10 управляющих компаний.     За последние пять лет по программе губернатора Московской области «Мой подъезд» в Химках отремонтировали 1,8 тыс подъездов. Это более 40% от их общего числа.

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#подмосковье
#московская область
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Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за сильной жары
В Москве ожидается сильная жара
03 августа 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/Igor Barilo

Синоптики предупредили о том, что в Москве, как и во всей Центральной России ожидается сильная жара, которая, по прогнозам, продлится с 3 по 7 августа, в связи с чем людям рекомендовали проявлять осторожность.
Как уточняют «Дни.ру», температура может подняться выше 30°C. Такая жара может быть опасна для здоровья, поэтому гражданам посоветовали пить больше воды, носить головные уборы, избегать перегрева на солнце.

А вот в Московской области сегодня, 3 августа, местами ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер порывами до 15 м/с.

«По прогнозу погоды «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 21:00 3 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе – шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

Жителей и гостей Подмосковья также попросили соблюдать осторожность в связи с погодными явлениями.

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#москва
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#жара
#гроза
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Минэкономики отправило сотрудников на удаленку до 1 сентября после атаки БПЛА на «Москва-Сити»
03 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/Mariia Borovkova

Министерство экономического развития России продлило режим удаленной работы для сотрудников до 1 сентября этого года. Об этом сообщает «Ъ».
Отмечается, что решение принято из-за атаки украинских беспилотников на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов.

Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже. Собянин сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы.

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#пво
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ВРИП главы Дубны Тихомиров доложил о ходе ремонта образовательных учреждений
03 августа 2023, 13:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров проверил, как идут ремонтные работы в шести образовательных учреждениях муниципалитета.
На проведение ремонтных работ образовательных учреждений Дубны было выделено около 40 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Подрядчик привлечет дополнительных работников для строительства гимназии №3, чтобы завершить все работы до 15 августа. В связи с недавними тяжелыми погодными условиями часть здания гимназии пострадала, дождевая вода попала внутрь помещений.


Ремонтные работы спортивного зала в школе №5 идут с опережением графика. Есть некоторые недочёты, которые подрядчик устранит досрочно и сдаст объект.
«В планах на этот год также ремонт кровли в школе №7, завершение строительства стадиона, обновление спортзала и санузлов в школе №9, замена окон и ремонт в двух классах информатики гимназии №11, а также в компьютерном классе школы №10. Вместе с коллегами из профильных управлений городской администрации еженедельно контролируем эти процессы. Дубненские школьники должны заниматься в комфортных условиях», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне.

В Дубне прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи.
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Девочка, лишившаяся родителей при взрыве на Крымском мосту, получит 6,5 млн рублей
03 августа 2023, 13:03

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

14-летняя Ангелина Кулик, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, получит от государства компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей. Также ей купили квартиру в Белгороде и новый автомобиль. Кроме того, девочку отправят учиться в элитную гимназию в Москве. Об этом сообщает Бел.Ру.
Сейчас Ангелина находится в Пятигорске, где восстанавливается после трагедии. Пока решается вопрос об устройстве девочки в одну из лучших столичных гимназий. После её окончания Ангелина сможет поступить в хороший ВУЗ.

При этом девочке выплатят 6 миллионов рублей за смерть родителей и 500 тысяч за ее собственные ранения. На её имя будет открыт специальный счет, с которого она сможет снимать 28 тысяч ежемесячно.

Кроме того, власти купили Ангелине квартиру в Белгороде. Ранее семья была прописана у родственников. Также куплен автомобиль взамен взорванного. Его девочка сможет получить при достижении совершеннолетия.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли.

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Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине
03 августа 2023, 12:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве впервые оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд назначил компании штраф ниже нижнего предела.

Сообщается, что обвинение Apple предъявили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Напомним, ранее выяснилось, что в России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».

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Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО
Путин подписал указ об обязательном страховании добровольцев СВО
03 августа 2023, 12:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев - участников спецоперации на территории Украины.
Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале. 

В тексте документа говорится, что участникам СВО, проходящих службу в добровольных формированиях, будут представлены обязательные гарантии в виде компенсаций. 

Отмечается, что данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 июля.

Ранее, Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе специальной военной операции, военных как к своим. 

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