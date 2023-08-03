«Википедию» оштрафовали за фейки о спецоперации

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Фонд «Википедию» оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление информации про возможность использования ядерного оружия на Украине.
Решением суда, фонду назначен штраф в размере трех миллионов рублей. Отмечается, что ранее на сервис неоднократно были составлены протоколы за неудаление фейковой информации. Общая сумма штрафов, наложенных судом на организацию, составила более 24 миллионов рублей.
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