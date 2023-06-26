Вильфанд предсказал дожди в нескольких регионах России

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По его словам, осадки будут зафиксированы 26 и 27 июня на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Челябинской областей. Кроме того, дождь накроет Краснодарский и Ставропольский края.
«Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область. В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой», - подчеркнул Вильфанд.
Он также отметил, что в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, Коми, а также в Архангельской, Вологодской, Костромской областях будет действовать чрезвычайный уровень опасности пожаров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ