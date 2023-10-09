Синоптик Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать потепления

В селе Немчиновке Одинцовского округа продолжается строительство новой школы. На текучий момент готовность здания составляет 50%. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.

«Осмотрели сам объект, пообщались с подрядчиком. Общая готовность школы на данный момент — чуть меньше 50 процентов. <…> Достроить объект должны до конца 2023 года. Чтобы успеть к этому сроку, подрядчику необходимо нарастить темпы работ. И именно такую задачу мы ему сегодня поставили в рамках нашего совещания», - рассказал Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Стоит отметить, что школа состоит из начальной школы на первых двух этажах, основной и общешкольных пространств, которые расположены удаленно от учебных кабинетов, что поможет уменьшить потоки учащихся.Кроме этого, школа будет оснащена физкультурно-спортивной площадкой и зоной отдыха. Также планируется обустроить специализированную остановку для школьного автобуса.



