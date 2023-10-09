Синоптик Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать потепления

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Температура воздуха в столице повысится до 15 градусов к четвергу, но на улице будет всё также пасмурно и дождливо.
Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Изменения погоды начнутся со среды.
В четверг произойдёт значительное повышение температуры: днём от 10 до 15 градусов. В пятницу прогнозируется около 10 градусов.
Также на этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.
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«Москва окажется в теплом секторе приближающегося с запада циклона. Воздушные массы уже будут с юго-запада. Во второй половине дня температура повысится до 7-9 градусов», - сказал Вильфанд.
Также на этой неделе москвичи столкнутся с минусовой температурой и гололедицей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, во вторник, 10 октября, в Москве пройдёт кратковременные осадки в смешанной фазе. Вечером в среду, 11 октября, будет дождь. При этом ночью температура опустится до нуля — минус 5 градусов Цельсия, а на дорогах возникнет гололедица. В четверг, 12 октября, Тишковец прогнозирует обложные дожди.
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Мария Фирсова