Вильфанд: Шторм в Крыму был самым мощным за всю историю наблюдений

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На полуостров Крым минувшей ночью обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд рассказал, что этот шторм напоминает ураган в Балаклаве во время Крымской войны в 1854 году. Тогда серьезные повреждения получила флотилия коалиции европейских стран, воевавших против России, затонули более 30 кораблей. Однако метеорологические наблюдения тогда еще не велись, уточнил главный синоптик страны.
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Александр Бойцов