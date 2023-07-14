Вильфанд сообщил. что бархатный сезон на Черном море будет необычно долгим

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон будет необычайно продолжительным в этом году.
Он пояснил, что температура Черного моря в этом году очень высокая. На сегодняшний день, температура воды составляет 25 градусов в Геленджике, Анапе и Сочи. Подобный температурный режим характерен для первой декады августа.
В связи с высокой температурой, вероятность длительного бархатного сезона высока, отметил Вильфанд. Однако, метеорологи предупреждают о вероятности возникновения смерчей, добавил он.
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В связи с высокой температурой, вероятность длительного бархатного сезона высока, отметил Вильфанд. Однако, метеорологи предупреждают о вероятности возникновения смерчей, добавил он.
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Анастасия Крестьянова