Вильфанд сообщил, что в Москву возвращается летняя погода

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву после похолодания в четверг и пятницу вернется погода с температурными нормами августа. Ожидается, что начало следующей недели будет не менее теплым, пишет РИА Новости.
«В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая», — цитирует агентство слова собеседника.
Синоптик добавил, что погоду в столице сейчас определяет устойчивый антициклон, на фоне которого и устанавливается такая температура.
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