Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Необычно теплая погода с характерными для лета температурами сохранится в Москве до 6-7 сентября, по информации от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, передает РИА Новости.
«Погода 1 сентября будто летняя, и в течение следующих дней, даже в первой неделе сентября, мы будем ощущать атмосферу августа. Лето как будто не заметило, что наступил сентябрь, и неспешно продолжает свой ход», — отметил Вильфанд.Согласно его прогнозу, аномально теплая погода сохранится до 6-7 сентября, радуя жителей столицы летними температурами.
Читайте также:
Москвичи смогут увидеть «Голубую Луну» в ночь на 31 августа
Пляжный сезон в Подмосковье завершается
Россиян предупредили о резком похолодании
Артем Кузьмин